Monastir : 166 infractions économiques relevées en juillet 2022

La direction régionale du commerce à Monastir a relevé 166 infractions économiques à l’issue de 1335 visites d’inspection effectuées au cours du mois de juillet dernier.

Les infractions économiques concernent notamment le non affichage des prix (64), l’absence de facture (33), les outils de pesage non homologués (14) et la spéculation (8), a indiqué à l’Agence TAP, la directrice régionale du commerce à Monastir, Zohra Thabet.

Par ailleurs, la responsable a souligné que l’effort d’inspection s’est focalisé sur les produits alimentaires de base (Sucre, légumes, fruits) durant de ladite période, notant que le marché dans le gouvernorat de Monastir a été récemment alimenté par près de 25 tonnes de sucre.