Monastir: Désinfection de certains services à l’hôpital de Ksar Hellal

Les services interne et des urgences de l’hôpital régional de Ksar Hellal ont été fermés durant 48h pour effectuer les opérations de désinfection et de dépistage après l’enregistrement de cas covid-19 parmi les cadres médicaux et paramédicaux à l’hôpital, a indiqué le maire de Ksar Hellal Lazahar Gabsi.

La ville de Ksar Hellal a enregistré, hier mercredi, 19 cas positifs dont 5 auprès des cadres médicaux et paramédicaux de l’hôpital régional.