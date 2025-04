Monastir : 400 mille m³ d’eau d’irrigation pour les cultures des primeurs

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a accordé un quota de 400 mille mètres cubes d’eau d’irrigation pour parachever la saison agricole des cultures de production de primeurs dans le gouvernorat de Monastir, durant les mois d’avril et mai 2025, selon le chef du département des zones irriguées au sein du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Monastir, Mohamed Ben Lakhal.

Il a souligné, à l’Agence TAP, jeudi, que cette quantité d’eau d’irrigation reste insuffisante par rapport aux besoins réels des cultures sous serres, d’où la nécessité pour les agriculteurs d’optimiser et valoriser son utilisation.

Il a ajouté que le CRDA va essayer de répondre aux besoins des agriculteurs et procéder dès la semaine prochaine à la distribution de l’eau après coordination avec les différentes parties concernées.

Selon les estimations, chaque serre nécessite environ 150 m³ d’eau pour l’irrigation durant la période avril-mai. Or, la région compte actuellement plus de 6 mille serres et reçoit, en temps normal, une moyenne de 7 millions de m³ d’eau d’irrigation, a précisé la même source.

A noter que la saison agricole des cultures primeurs dans le gouvernorat de Monastir s’étend habituellement de septembre jusqu’à fin juin.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Monastir, Mohamed Dhghim a indiqué que les périmètres irrigués publics alimentés par le barrage de Nebhana n’ont reçu aucune quantité d’eau d’irrigation durant deux années consécutives (2023 et 2024). Face à cette situation, les agriculteurs ont dû transporter de l’eau par citernes à un coût de 5 dinars par mètre cube depuis les puits, tout en tentant de collecter l’eau de pluie à chaque précipitation.

Dhghim a ainsi appelé à accélérer la distribution de cette quantité d’eau d’irrigation pour maximiser son efficacité et garantir une bonne productivité. Il a également insisté sur la nécessité d’une répartition équitable de cette eau à travers des comités locaux, en présence de toutes les parties concernées.