Monastir : Fermeture des marchés,des hammams, des salles de sport et des fêtes

La ville de Ksar Helal relevant du gouvernorat de Monastir a enregistré jeudi 3 septembre , 10 cas de contaminations au Covid-19, dont des cadres médicaux, selon le maire de Ksar Helal Lazher Gabsi.

Ce dernier a assuré à Shems fm, qu’il a été décidé de fermer les marchés hebdomadaires, les hammams, les salles des fêtes, les salles de sport, et l’installation des tables et des chaises dans les cafés et restaurants.