Monastir : Kaïs Saïed préside la commémoration du 25e anniversaire du décès de Habib Bourguiba

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé dimanche, la commémoration du 25e anniversaire du décès du premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba au Mausolée de la famille Bourguiba à Monastir.

Le chef de l’État a déposé, à cette occasion, une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt président et a récité la Fatiha à sa mémoire, en présence de plusieurs militants et membres de la famille Bourguiba. Il avait, auparavant, salué le drapeau au son de l’hymne national. Les trois armées lui rendaient les honneurs.

Le président a, ensuite, rencontré un groupe de résistants et de militants de la première génération. Il a affirmé à cette occasion, qu’il n’y a pas de place pour les traîtres, et que « nous continuerons d’avancer sur la voie de l’édification de la Tunisie de demain ».

En marge de cette commémoration, de nombreux citoyens réunis aux abords du mausolée, ont exprimé leur soutien au président dans son engagement à défendre l’intégrité et la souveraineté de la Tunisie, contre toute tentative de destabilisation.

