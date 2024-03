Monastir : Le lancement du point de vente du producteur au consommateur

Le point de vente du producteur au consommateur ouvre ses portes au siège du Palais international des expositions de Monastir le premier jour du Ramadan et dure 15 jours de dix heures du matin à quatre heures du soir, selon l’agence de presse Tunis Africa News Agency lundi Ahmed Mathlouthi, directeur régional du commerce et du développement des exportations à Monastir.

Selon Jawhara Fm, dans un premier temps, 30 exposants, dont une dizaine d’artisans, participent au point de vente du producteur au consommateur, dont une dizaine vendant des légumes, des céréales, des dattes, du poisson, de la volaille et ses dérivés, du lait et de ses dérivés, des denrées alimentaires, des produits d’entretien, du café, du miel et autres produits.

Pendant le mois de Ramadan au niveau de la région, environ 620 tonnes de sucre seront distribuées, et une moyenne de 250 kg par jour de café au point de vente du producteur au consommateur, en plus des quantités de café qui seront fournies par 10 unités de friture de café dans la région, selon Ahmed Mathlouthi

.

L’Administration régionale du commerce et du développement des exportations de Monastir, en coordination avec les services de réglementation de la région, a mis en place un programme régional de surveillance pendant le mois de Ramadan au niveau du marché de gros des légumes et des céréales de Moknine, des marchés municipaux et des boulangeries, à condition que le contrôle inclue dans la seconde moitié des jours commerciaux du Ramadan à Monastir, Ksar Hlel, Jammel, les cafés et les magasins ouverts au public.

Le point de vente du producteur au consommateur a été lancé l’année dernière lors de son premier jour, le 23 mars 2023, avec la participation d’environ 17 exposants.