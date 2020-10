Monastir : Les personnes âgées seront reconfinées dès le 15 octobre

Les personnes âgées seront obligatoirement reconfinées à partir du 15 octobre courant, a fait savoir vendredi, Akrem Sebri, gouverneur de Monastir et président de la commission nationale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours.

» Toute personne âgée de 75 ans et plus ou âgée de 65 ans et souffrant de maladies chroniques sera obligatoirement reconfinée à partir du 15 octobre 2020 « , souligne encore le gouverneur de la région, à l’issue d’une réunion extraordinaire de la commission.

Par ailleurs, il a fait état de la levée des chaises et des tables dans les salons du thé et les restaurants, ajoutant que ces enseignes ont été invitées à fournir uniquement des boissons et des plats à emporter.

A cette occasion, la commission a préconisé d’accélérer les procédures relatives à la mise en place de l’hôpital de campagne et d’acquérir les équipements nécessaires, à activer l’administration numérique, et à réviser les horaires administratifs (le travail par roulement) afin d’alléger l’encombrement dans les moyens de transport.

La commission a aussi appelé à régulariser la situation administrative des absents, porteurs du virus.