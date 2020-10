Monastir: Ouverture des 27 marchés hebdomadaires à partir du 31 octobre

La décision de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours de Monastir relative la réouverture des 27 marchés hebdomadaires de la région, devrait diminuer le phénomène des étalages anarchiques, faciliter l’opération du contrôle économique et maîtriser l’approvisionnement et les prix, a déclaré le directeur régional du commerce, Ahmed Mathlouthi.

La commission a décidé, mercredi, la réouverture de ces marchés, du 31 octobre au 7 novembre, avec la possibilité de réviser ou d’amender cette décision.

La suspension de l’activité de 27 marchés hebdomadaires au gouvernorat de Monastir dans le cadre des mesures visant à endiguer la propagation du Covid-19 a causé l’augmentation du nombre des étalages anarchiques et des prix.

Les étalages anarchiques se sont éparpillés dans les quartiers du centre-ville, tel que « Bab Barikcha » à Monastir, où les vendeurs de légumes et de fruits se sont installés, outre une présence remarquable de camions de vendeurs en dépit des campagnes de contrôle économique menées par la direction générale du commerce de Monastir avec le soutien des agents de la sécurité. La commission régionale avait décidé auparavant la fermeture des marchés du 16 au 30 octobre.