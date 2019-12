Monastir sera l’hôte de la Cité de la Culture, le samedi 4 janvier 2020

Le gouvernorat de Monastir sera, le samedi 4 janvier 2020, l’hôte de la Cité de la Culture et ouvrira ainsi la série de manifestations du programme “Journées des régions, Cités des arts” prévues pour l’année 2020.

Les festivités qui démarreront à 14h prévoient un programme varié qui rassemble toutes les expressions artistiques et offre à voir la richesse des spécificités historiques et civilisationnelles de cette région touristique du Sahel.

Des expositions d’art et de photographies qui valorisent le riche patrimoine du gouvernorat et ses divers monuments et sites archéologiques seront visibles. La journée sera l’occasion de célébrer la mémoire d’éminentes personnalités natives de la région de Monastir, comme le leader disparu Habib Bourguiba (1903-2000) à travers une exposition photographique qui lui sera dédiée.

Au centre des expositions, au hall central de la Cité, sera érigée une ville miniature représentant Monastir en plus d’une installation construite à partir des déchets qui est l’oeuvre de l’artiste Kamel Zeguidi.

Le ballet de Monastir interprètera un spectacle intitulé “demain nous appartient” avec la participation des personnes aux besoins spécifiques. Des performances seront aussi données par les majorettes des délégations de Ksar Helal et Moknine et les membres de ‘association Chorale de Monastir.

La journée prévoit un défilé de costumes traditionnels de la région en plus d’un défilé de mode conçu par les étudiants de l’Institut Supérieur de Mode de Monastir (ISMM).

Le patrimoine immatériel sera mis en valeur à travers des expositions de produits d’artisanat, une dégustations de plats culinaires spécifiques à la région en plus d’atelier dans diverses spécialités.

Au théâtre des jeunes créateurs, sera donné un spectacle théâtral réalisé par les membres du club du théâtre au centre culturel de Monastir alors que le Théâtre des régions abritera un spectacle de musique soufie intitulé “Mezag” qui rassemble les principaux chanteurs de ce genre musical à Monastir.

La soirée prévoit un spectacle tuniso-français intitulée “Les Airs de l’Amitié”. Il est conçu en partenariat entre l’Orchestre de l’Institut de musique et de danse à Monastir et le Conservatoire de musique et de danse de la ville française de Voiron.

Comme d’habitude, les visiteurs de la cité auront à découvrir un programme alléchant. Il débutera à l’entrée de la Cité sur l’avenue Mohamed 5 où seront données des performances équestres des cavaliers du Club hippique de Monastir et un défilé de marionnettes géantes.