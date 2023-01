Monastir : Vers la création d’un groupement d’artisanes de poterie à Menzel Fersi

Le programme d’appui de la chaine de valeur de la production artisanale de la poterie Menzel Fersi relevant de la délégation de Moknine (Gouvernorat de Monastir) a été au menu de la première rencontre avec les artisanes de poterie de cette localité.

A ce sujet, le délégué de Moknine a indiqué l’importance d’adhésion des 200 artisanes de poterie à Menzel Fersi à ce programme en vue de créer un groupement à l’instar de celui de Nabeul et Moknine soulignant que le groupement permettra de préserver le savoir-faire des artisanes tout en faisant évoluer le secteur.

Pour sa part, la déléguée des affaires de la famille de la femme de l’enfance et des seniors à Monastir, Monia Daghmouri Bouzouita a fait savoir que ce groupement permettra de structurer le secteur de la poterie à Menzel Fersi et d’améliorer les compétences des artisanes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des programmes initiés par le ministère de la femme en vue d’appuyer la création de projets qui s’appuient sur la chaine de valeur pour les femmes dans les zones rurales et ceci dans les secteurs d’artisanat et d’agriculture moyennant une enveloppe de 100 mille dinars.

