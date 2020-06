La Chambre criminelle auprès du Pôle judiciaire économique et financier a condamné ce lundi 29 juin 2020, l’enseignant universitaire et ancien député Mondher Belhaj Ali à quatre ans de prison. Il a écopé aussi une amende de plus de 20 mille dinars, rapporte Mosaïque fm.

Ce verdict a été rendu dans l’affaire de ses études à l’étranger sur le compte du ministère de l’Enseignement supérieur, sans qu’il ne réponde aux conditions légales.