Mondial 2021 – Coupe du Président : la Tunisie ouvre, samedi, face à la RD Congo

La sélection tunisienne de handball, éliminée du premier tour du Mondial-2021 d’Egypte, affrontera samedi la RD Congo, dans le cadre de la première journée de la Coupe du président de l’IHF, avant de rencontrer l’Angola lundi.

Le sept national, auteur de deux défaites face à la Pologne (28-30 et l’Espagne (30-36) et un match nul avec le Brésil (32-32), a terminé le premier tour à la 4e et dernière place du groupe B avec 1 seul point au compteur.

La Tunisie disputera la Coupe du Président dans le cadre du Groupe I avec la RD Congo, l’Angola et le Cap Vert. Ce dernier a quitté la compétition prématurément en raison de la détection de cas de Covid-19 chez certains de ses joueurs.

Les sélections de Tunisie, d’Angola et de RD Congo aborderont ce tournoi avec 2 points chacune suite au retrait du Cap Vert.

Le groupe II est composé des équipes d’Autriche, du Maroc, de Chili et de Corée du Sud.

Au terme des matches de groupes, les équipes disputeront des matches de classement pour les places de 25 à 32.

