Mondial-2022 : la Tunisie connaitra ses adversaires le 30 septembre

La sélection tunisienne seniors hommes, nouvellement sacrée championne d’Afrique de volley-ball, connaitra le jeudi 30 septembre, ses adversaires lors de la coupe du monde (Russie-2022), à l’occasion du tirage au sort prévu à Moscou.

La Tunisie représentera le continent africain en tant que champion d’Afrique, en compagnie du Cameroun, vice-champion, et l’Egypte l’un des 12 meilleurs classés par la FIVB.

Outre les trois représentants africains, le Mondial réunira 10 pays du continent européen dont la Russie, pays organisateur, et la Pologne, champion du monde en titre, 5 de l’Amérique centrale et du Nord, 4 de l’Asie et 2 de l’Amérique du Sud.

La Tunisie en sera à sa 11e participation à la coupe du monde après les éditions de 1962, 1970, 1978, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018.

Liste des pays participants :

Afrique : Tunisie, Cameroun et Egypte

Asie: Chine, Iran, Japon et Qatar

Europe : Russie (oranisateur), Pologne (tenant), Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Pays-bas, Serbie, Slovénie et Turquie

Amérique Centrale et du Nord : Canada, Cuba, Mexique, Porto Rico et Etats Unis

Amérique du Sud : Argentine et Brésil.