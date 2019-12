Mondial-2030: vers une candidature commune Grande-Bretagne – Irlande

La Grande-Bretagne et l’Irlande pourraient proposer une candidature commune pour organiser la Coupe du monde 2030 de football, a rapporté le quotidien anglais The Times. L’hypothèse de voir la Grande-Bretagne et l’Irlande s’allier pour l’organisation du Mondial-2030 prend de la crédibilité et samedi, au cours d’une réunion, la Fédération anglaise a dirigé une étude de faisabilité et partagé les résultats aux autres fédérations.

“L’étude de faisabilité est positive et nous pensons que la bonne chose à faire est d’avancer. C’est une chance d’obtenir une candidature vraiment crédible et, espérons-le, de l’emporter. Je serais très surpris qu’il n’y ait pas une candidature très crédible de la Grande-Bretagne et de l’Irlande”, a déclaré le directeur général de la Fédération irlandaise (FAI), Noel Mooney, dans les colonnes du Times.

Le quotidien anglais a expliqué que cette candidature commune permettrait la tenue de matches dans plusieurs villes britanniques telles que Glasgow, Cardiff et en Irlande, à Dublin, avec la finale se déroulant à Wembley à Londres.

L’année dernière, l’organisme de financement, UK Sport, a déclaré qu’accueillir la Coupe du monde 2030 en Grande-Bretagne serait un “succès suprême”.

Les principaux concurrents des Iles Britanniques dans l’attribution du Mondial-2030 sont les Sud-Américains, avec une candidature commune composée de l’Argentine, de l’Uruguay, du Chili et du Paraguay. Si la Coupe du monde reviendrait en Uruguay en 2030, ce serait historique, un siècle après la première édition organisée en 1930 par ce pays sud-américain.