Mondial cadettes Chine 2020 (préparation) – l’équipe nationale en stage à Nabeul

La sélection tunisienne féminine cadettes est entrée dimanche en stage de préparation à Nabeul jusqu’au 19 décembre courant, dans le cadre de la préparation au Championnat du Monde de la catégorie, qui aura lieu en Chine du 17 au 30 aout 2020.

L’entraîneur national Ahmed Ben Mahmoud a convoqué 18 joueuses pour ce stage comme suit:

ASF Téboulba : Samar Lahmer, Mayssa Troudi et Amal Jenzri

Ennour Ariana : Safia Kricha et Bocha Chemkhi

EO Gafsa : Achwek Rouissi et Majed Kaabachi

Club Africain : Anwar Ouertani et Eya Khadhraoui

ASF Sayada : Rabeb Chaaleb

ASF Sfax : Eya Zaidi

ASF Sahel : Imen Hmila

CSF Moknine : Rahma Kriz

CS Mannouba : Nour Draoui

O Manzel Bouzalfa : Nihed Limeme

Ezzahra Handball : Ameni Hichri

ASF Menzel Témime : Yosra Hmam

Joueuse expatriée en Autriche : Lina Joudi