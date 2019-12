Mondial des clubs/supporters tunisiens arrêtés à Doha: Huit supporters libérés

Les autorités qataries ont procédé, dimanche, à la libération de huit (8) supporters de l’Espérance Sportive de Tunis arrêtés à l’aéroport international de Doha pour vandalisme à bord de l’avion de la compagnie qatarie qui les emmenait de Tunis à Doha où ils comptaient assister au Mondial des clubs de football.

Le ministère des affaires étrangères précise dans un communiqué rendu public dimanche, que “la libération de ces supporters fait suite aux efforts déployés par l’ambassade de Tunisie à Doha et à la coordination étroite avec les autorités qatariennes compétentes qui ont montré leur compréhension et leur volonté d’accélérer les procédures d’enquête et de libérer ces supporters”.

Un autre groupe de supporters tunisiens a été maintenu en garde à vue pour suspicion de consommation de drogue, ajoute la même source, soulignant que l’ambassade de Tunisie à Doha suit de près le dossier.

Les autorités quatariennes avaient permis il y a quelques jours à 14 supporters accusés de vandalisme à bord de l’avion de rentrer en Tunisie, grâce aux efforts consentis par les services consulaires tunisiens à Doha.

Le Mondial des clubs s’est déroulé du 11 au 21 décembre à Doha, avec la participation des meilleurs clubs dans leurs continents respectifs dont le double champion d’Afrique en titre, l’Espérance sportive de Tunis.