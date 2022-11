Mondial-Tunisie-France: Mbappé, Giroud, Griezmann seront de la partie

La rotation est un luxe que le sélectionneur français Didier Deschamps peut se permettre avec les champions du monde déjà assurés de leur place en huitièmes de finale après avoir battu l’Australie et le Danemark lors de leurs deux premiers matchs du groupe D.

Le gardien de but du Stade Rennais FC Steve Mandanda devrait remplacer Hugo Lloris, tandis que les anciens coéquipiers de l’AS Monaco Youssoufa Fofana et Aurélien Tchouaméni sont réunis au milieu de terrain, le premier remplaçant Adrien Rabiot. Le coéquipier de Tchouaméni au Real Madrid, Eduardo Camavinga, pourrait quant à lui être utilisé en tant que latéral gauche, rapporte le site Ligue 1.

Mais Mbappé, qui est la force offensive la plus puissante de la Coupe du monde cet hiver avec trois buts et une passe décisive jusqu’à présent, a envie d’étendre son record au Qatar et pousse pour commencer, comme ses collègues attaquants Olivier Giroud et Antoine Griezmann.

« Physiquement, il va bien, donc le problème serait son ego ? ». Deschamps a demandé lorsqu’il a été pressé de savoir s’il allait mettre au repos Mbappé. « Qu’est-ce que vous en savez ? Est-ce qu’il a envie de jouer ? Kylian n’a pas d’ego, mais à la fin de la journée il est important, décisif et brille par ses performances.

« Mais il a toujours fait partie d’un cadre collectif. Il n’a plus 18 ans, il a de l’expérience. Les 24 [joueurs disponibles] veulent tous jouer. Ils ne seront pas tous titulaires. »

La France n’a pas eu de chance avec les blessures. Lucas Hernandez s’est déchiré le ligament croisé antérieur contre l’Australie – d’où la nécessité d’essayer Camavinga au poste d’arrière gauche – tandis que N’Golo Kanté et Paul Pogba étaient déjà indisponibles lorsque le Ballon d’Ord Karim Benzema s’est retiré à la veille du tournoi.

Les Bleus ne se sont pas laissés arrêter pour autant et ils termineront en tant que vainqueurs du groupe D, à moins que l’Australie ne batte le Danemark et que la Tunisie ne les batte pour la première fois de son histoire.

La Tunisie peut encore se qualifier, mais elle a besoin d’une victoire et d’un match nul entre l’Australie et le Danemark.

L’influence de la Ligue 1

Avec Wahbi Khazri (Montpellier Hérault SC), Montassar Talbi (FC Lorient) et Ali Abdi (SM Caen), il y a trois joueurs basés en France dans l’équipe de Tunisie. Talbi et Abdi ont joué toutes les minutes jusqu’à présent, mais Khazri a été limité à 23 minutes sur le banc.

« Nous avons perdu un match crucial, mais nous donnerons tout ce que nous avons lors du dernier match », a déclaré Jalel Kadri, l’homologue de Deschamps, après la défaite 1-0 de la Tunisie contre l’Australie samedi.

« Nous ne changeons pas l’équipe pour le plaisir de changer, mais nous faisons des ajustements pour nous adapter à la façon dont les équipes rivales jouent. Nous allons analyser notre performance et réparer nos erreurs. »

Formations possibles

Tunisie : Dahmen ; Bronn, Meriah, Talbi ; Drager, Skhiri, Laïdouni, Abdi ; Slimane, Msakni ; Jebali.

France : Mandanda ; Pavard, Varane, Konaté, Camavinga ; Fofana, Tchouaméni ; Coman, Griezmann, Mbappé ; Giroud.