Mondial U20 : Le Sénégal enchaîne une deuxième victoire contre la Colombie, l’Italie qualifiée en 8ème de finale

Le Sénégal s’est imposé dimanche face à la

Colombie sur le score de 2 buts à 0, se qualifiant presque pour les

huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans, tandis que

l’Italie a décroché son ticket pour le prochain tour après sa victoire face

à l’équateur (1-0).

Lors d’un match comptant pour la deuxième journée du groupe A, les

lionceaux se sont une fois de plus adjugés les 3 points de la victoire.

Les buts sénégalais ont été inscrits sur des penalty par Ibrahima Niane

33e mn et Dion Lopy 84e mn.

Après sa brillante victoire contre le Tahiti 3-0 pour leur premier match,

le Sénégal a un pied en huitièmes de finale avant sa dernière rencontre en

match de poule face à la Pologne, pays organisateur.

En seulement deux journées, les Lionceaux sont parvenus à remuer les

filets à cinq reprises sans pour autant encaisser également jusqu’ici le

moindre but.

Après son succès face au Mexique (2-1), l’Italie a battu l’Equateur (1-0)

grâce à un but d’Andrea Pinamonti (15e), à Bydgoszcz. La sélection

italienne est par la même occasion déjà qualifiée pour les huitièmes de

finale.

Elle n’aura besoin que d’un nul, mercredi face au Japon, vainqueur du

Mexique (3-0) plus tôt dans la journée, pour assurer la première place.

Dans la journée, le Japon a réalisé une belle performance en battant le

Mexique (3-0) pour le compte du Groupe B.

Les 24 équipes participantes au Mondial U20 sont réparties en six groupes

de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre

meilleurs troisièmes, accèdent aux huitièmes de finale.