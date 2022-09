Monétique-Services: La Poste tunisienne signe une convention de partenariat avec Visa international pour le développement des services monétiques innovants

La Poste Tunisienne (PT) a signé, jeudi, 22 septembre 2022, une convention de partenariat stratégique avec VISA International, pour le développement de services monétiques innovants.

Cette convention signée par le PDG de la Poste Tunisienne Sami Mekki et Leila Sehran, Senior vice-président et Group Country Manager de la région Afrique du Nord, du Levant et Pakistan chez VISA International, a pour objectif de promouvoir le paiement digital, l’inclusion financière et le de-cashing en Tunisie, indique la PT.

Ce partenariat permet à la Poste Tunisienne, en tant que membre principal de Visa, de proposer à ses clients des moyens de paiement novateurs et sécurisées.

Par ailleurs, un plan de développement est mis en place afin de consolider les efforts déployés par la Poste tunisienne et son partenaire VISA International en vue de favoriser l’accès aux paiements numériques basés sur la digitalisation pour accélérer l’adoption de nouveaux usages de paiement.

S’exprimant à la cérémonie de signature de la convention de partenariat, le PDG de la Poste Tunisienne, a souligné que « la Poste Tunisienne s’est engagée dans le cadre d’une stratégie, à promouvoir le paiement digital et l’inclusion financière et sociale».

« Celle – ci repose sur le développement des services financiers numériques et innovants basés sur la nouvelle technologie et des modèles d’affaires adaptés aux différentes populations ».

Il a souligné aussi que « La Poste Tunisienne a fixé des objectifs très ambitieux, à savoir l’accès universel aux services financiers numériques à travers ses solutions de paiement mobile «𝗗𝟭𝟳» et « 𝗺𝘆𝗣𝗼𝘀𝘁𝗲».En particulier cela s’adresse aux jeunes, aux étudiants, et aux MPME ainsi qu’aux citoyens.

Pour sa part, 𝐋𝐞𝐢𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐡𝐚𝐧, a déclaré que : «Pour développer l’activité monétique avec nos partenaires , VISA croit en l’importance d’une coopération fructueuse bilatérale à travers des partenariats stratégiques public-privé qui jouent un rôle essentiel dans l’inclusion des citoyens au sein du système financier formel et la généralisation des moyens de paiement électroniques pour arriver à un monde sans Cash, pour le bien des citoyens, des gouvernements et de l’économie en général ».

« La coopération avec la Poste Tunisienne, à travers cette convention que nous avons signée aujourd’hui, est une nouvelle étape dans la réalisation de cet objectif », a-t-elle conclu.