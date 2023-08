Moez Chakchouk : Ce n’est pas à moi de payer, mais à la Poste, et c’est le juge qui en a ainsi décidé

L’ancien ministre du transport et Pdg de la Poste tunisienne de 2015 à 2018, a publié récemment un Post sur sa page des réseaux sociaux, pour expliquer la saisie de ses avoirs personnels dans cette institution financière.

Il y dit notamment que « les transferts financiers objet du litige, ont été effectués il y a de nombreuses années, et avant que je prenne la direction de la Poste tunisienne (27 avril 2015-2018), et pas exclusivement lorsque j’étais le PDG de cette prestigieuse institution.

Ces virements ont été effectués dans les bureaux de poste et par l’intermédiaire des agents postaux, conformément à toutes les procédures établies par les services de la Banque Centrale, qui les contrôle périodiquement conformément aux dispositions légales en vigueur. La réalisation de ces virements se poursuivra jusqu’à ce que je me rende, moi-même et les services de contrôle et d’inspection de la Poste tunisienne, de certains des manquements que j’ai dû en informe dans les services de la Banque centrale dans les meilleurs délais, et les inviter à clarifier les procédures précitées, qui étaient sans doute entachées d’une certaine ambiguïté, malgré le souci des agents postaux de les appliquer depuis de nombreuses années en toute transparence.

Les services de la Banque centrale ont alors émis une nouvelle circulaire, que j’ai immédiatement mise en vigueur, avec une modification immédiate du système des transferts financiers, pour s’assurer que les transferts supplémentaires non conformes aux nouvelles procédures soient évités.

Et Moez Chakchouk de conclure que « je n’ai personnellement effectué aucun virement hors du cadre légal, et je n’ai signé aucun virement pendant la période de ma surveillance du courrier. Et bien que l’amende ait été prononcée contre la Poste tunisienne, le jugement a été exécuté exclusivement sur mes comptes personnels, sans tenir compte de la décision du tribunal selon laquelle que c’est la poste tunisienne, en tant qu’établissement financier public, qui est chargée d’assurer le paiement de cette amende à la trésorerie de l’Etat (et non l’inverse), qui s’élève, comme je l’ai indiqué, à 944 675 302 000 dinars ».