Mont Blanc Electroménager, Élu produit de l’année 2020 en Tunisie dans la catégorie Réfrigérateurs « Side by Side » RSM600X

Créée en 1988, Mont Blanc Electroménager est une marque de la société GAN, filiale de Poulina Group Holding, représentant les domaines de la cuisson, du lavage et des appareils Encastrables.

Leader incontesté dans le domaine de la fabrication des réfrigérateurs domestiques, la marque Mont Blanc se distingue à travers ses technologies et son design novateurs. Rien d’étonnant en cela quand on dispose d’une unité de production sortant plus de 100 000 réfrigérateurs par an qui répondent tous aux normes « qualité » les plus exigeantes de l’échelle internationale, et qui s’exportent vers de nombreux pays en Afrique.

Mieux encore, cette année, Mont Blanc Electroménager n’est plus une simple entreprise tunisienne : elle est assimilée à une multinationale par son partenariat avec la marque « Sony », renforçant ainsi sa présence sur le marché de la distribution avec l’intégration du secteur TV et Hi- fi. La marque japonaise a accordé sa confiance a la marque tunisienne après une longue investigation, et après avoir constaté le sérieux des équipes « Mont Blanc », leurs idées novatrices, leur culture de la performance, ainsi que le style unique des produits qu’ils développent.

Cerise sur le gâteau, l’effort et le travail de la marque ont aussi été récompensés lorsqu’elle s’est vue décerné le label « élu produit de l’année 2020». Poymena, l’organisme derrière cette compétition, a été intransigeant et n’a sélectionné que les meilleurs.

Plaire aux experts est une chose, séduire les consommateurs en est une autre. Selon les résultats de l’enquête entreprise par le très sérieux institut de sondage « El Amouri », ils seraient des centaines de consommateurs, la majorité, à avoir choisi Mont Blanc Electroménager en premier sur ces trois critères : l’innovation, l’attractivité… et l’intention d’achat.