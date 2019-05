Morjane rejoint Chahed, avec armes et bagages

Les partis Al Moubadara et Tahya Tounès ont annoncé mercredi, tard dans la nuit, leur fusion et l’engagement de réunir toutes les conditions pour faire réussir ce processus.

Les délégations représentant les deux partis se sont réunies mercredi et ont convenu de travailler désormais ensemble pour trouver des solutions efficientes aux difficultés et défis multiples que connait la Tunisie en cette étape transitoire, peut-on lire dans le texte d’une déclaration commune.

Le document est signé par le secrétaire général de Tahya Tounès, Selim Azzabi et le président d’Al Moubadara, Kamel Morjane.

Les deux parties ont affirmé le souci de parfaire la préparation des prochaines élections présidentielle et législatives, appelant les militants des deux partis à tirer le meilleur profit de cette “chance historique” de fusion pour construire un parti populaire démocratique et fort, ancré dans le patrimoine réformateur et porteur d’un projet de salut pour le pays.

Une conférence de presse est prévue vendredi 24 mai à 19h30 pour faire toute la lumière sur ce projet.