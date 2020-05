Mort de George Floyd : Le policier mis en cause a été arrêté

Le policier mis en cause dans la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors d’une interpellation mortelle à Minneapolis, dans le Nord des Etats-Unis, a été arrêté ont annoncé les autorités locales. Il a été inculpé d’homicide involontaire, a annoncé ce vendredi le procureur du comté de Hennepin, où se trouve la ville de Minneapolis.

«L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été inculpé par le bureau du procureur du comté de Hennepin de meurtre (au 3ème degré) et d’homicide involontaire», a annoncé le procureur Mike Freeman. Le policier a été démis de ses fonctions.

«Le policier impliqué dans la mort de M. Floyd, qui a été identifié comme Derek Chauvin, a été placé en détention» par la police criminelle, a avait déclaré un peu plus tôt dans la soirée le commissaire John Harrington, du département de la Sécurité civile du Minnesota.

Une vidéo devenue virale montre cet Afro-Américain de 46 ans qui semble avoir été asphyxié par un policier lors de son interpellation pour un délit mineur. Les quatre agents impliqués dans le drame ont été licenciés et des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour établir leurs responsabilités. Mais aucune arrestation n’avait encore eu lieu jusqu’à ce vendredi.