Le porte-parole du Tribunal de première instance du Kef, Faouzi Daoudi, a déclaré, vendredi 5 mai 2023, que le juge d »instruction a émis des mandats de dépôts contre deux responsables, l’un dans une clinique privée et l’autre à l’hôpital régional du Kef et ce, dans le cadre de l’affaire de la mort d’un nouveau né et l’hystérectomie subie par sa mère à

l’hôpital régional.



Mosaïque FM a rapporté que le juge d’instruction a décidé de maintenir en état de liberté les autres accusés.