Mouled: Kais Saied présente ses vœux aux Tunisiens

A l’occasion de la fête du Mouled, le président de la République Kais Saied a adressé jeudi à tous les tunisiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ainsi qu’a tous les Musulmans, ses vœux de bonheur et de prospérité.

Il a saisi cette occasion pour souligner que les Musulmans qui se trouvent aujourd’hui menacés, sont au dessus des accusations mensongères dont ils font l’objet et s’inspirent de la Sira du prophète.

Les Musulmans refusent tout préjudice à leur prophète, » envoyé pour parfaire les hautes moralités « , a-t-il soutenu, rappelant les saints préceptes de l’Islam.

Mercredi, la Tunisie a exprimé » sa profonde consternation face à la campagne menée par certaines parties au nom de la liberté d’expression. Une campagne qui provoque les Musulmans et porte atteinte à leur prophète « , selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères

La même source a dénoncé des pratiques qui sont de nature à nourrir l’extrémisme et le terrorisme, appelant à garder le sacré des peuples bien loin des conflits politiques et idéologiques et à œuvrer, plutôt, à la consécration des valeurs de tolérance et du dialogue.

Le 16 octobre courant, un jeune homme d’origine tchétchène âgé de 18 ans a décapité un enseignant dans les Yvelines (France) pour avoir montré des caricatures du prophète Mohamed dans le cadre de son cours sur la liberté d’expression.

Les pays arabes et musulmans ont dénoncé l’utilisation des caricatures du prophète comme support pédagogique, au même titre que les déclarations du président français dans lesquelles il avait affirmé que son pays, qui défend les libertés, ne renoncera pas aux caricatures et aux dessins.

