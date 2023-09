Mounir Hassine : »Le nombre de migrants en situation irrégulière augmente »

Le membre de l’organe directeur du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, Mounir Hassine, a déclaré ce 7 septembre 2023, lors d’une déclaration sur Express Fm, qu’il y a eu une baisse de 20% du nombre de migrants irréguliers tunisiens arrivant sur les côtes italiennes depuis le début de l’année.

Il a ajouté que la raison en est due à l’échec du ministère de l’Intérieur à surveiller le nombre de migrants au cours du mois de juillet. Cela s’est transformé, selon ses propos, en une véritable crise que nous voyons dans le nombre d’arrivées sur les côtes italiennes, le nombre de victimes, le nombre de mineurs ou de femmes migrantes, qui se sont avérés être sur une tendance à la hausse qui a atteint des niveaux très élevés.

Hassine a également expliqué que le nombre de migrants est en constante augmentation, mais c’est le manque d’informations et de rapports qui nous a fait voir cette diminution du nombre de migrants de 20%.

« Cela indique la profondeur et la complexité de la crise, qui s’est clairement reflétée dans la question de la migration, qui va s’approfondir de plus en plus, ce qui montre que l’autorité tunisienne et les parties extérieures ont traité ce dossier qui a contribué à la montée de ce phénomène. » A-t-il ajouté.

Il a également indiqué qu’au cours de l’année 2023, environ 40 mille migrants ont été empêchés par les services de sécurité tunisiens, ce qui confirme que les tentatives se poursuivront car elles sont liées à la souffrance du Tunisien et à sa réalité vivante.

Le porte-parole a déclaré que les chiffres choquants confirment la gravité de la situation, à savoir que le nombre de mineurs arrivés sur les côtes italiennes jusqu’en août 2023 a atteint 2467 mineurs, ce qui est un indicateur sérieux de l’avenir du pays.