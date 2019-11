Moussi exige une prestation de serment individuelle

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a déclaré, ce mardi 12 novembre 2019, qu’elle avait adressé une lettre au vice-président du parlement, Abdelfattah Mourou afin de contester la prestation de serment collective des élus qui s’effectuera, selon ses dires, lors de la séance inaugurale du nouveau Parlement.

Dans une déclaration faite à Mosaïque fm, Moussi a affirmé qu’elle avait appelé Mourou à rendre cette prestation de serment individuelle conformément aux dispositions de l’article 58 de la Constitution ajoutant que Mourou n’a pas encore répondu à sa requête.

Et d’affirmer que « cette forme de prestation de serment était illégale et inconstitutionnelle et que le Parlement n’était pas une école coranique où la prestation de serment se fait d’une manière collective » a-t-elle dit.