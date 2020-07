Près de 1, 504 million de têtes de moutons sont disponibles sur le marché pour l’Aïd al Idha 2020 contre 1, 501 million de têtes l’année dernière, a indiqué le directeur général de la production agricole au ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la pêche, Abdelfatteh Saïd à l’agence TAP précisant que le nombre des ovins pour le sacrifice est réparti entre 655 mille têtes de moutons , 67mille têtes de boucs et 176 mille têtes de chèvres.

D’après lui, les prix référentiels devaient être au même niveau que celui de la saison dernière sinon ils tendent à une légère croissance, rappelant que les discussions entre les professionnels (UTAP) et le ministère du commerce sont en cours pour fixer des prix conventionnels.

Il a fait savoir que les prix sont recadrés au niveau de la profession et du ministère de l’agriculture en attendant leur adoption par le ministère du commerce.

Saïd a révélé que les prix proposés seront aux alentours de 11, 500 dinars le kg pour les moutons dont le poids dépasse 45 kg et de 12,500 dinars le kg pour ceux qui ont un poids moins de 45 kg.

Il a indiqué que la profession recommande d’instituer un prix référentiel de 13 dinars le kg pour les moutons dont le poids est moins de 45 kg, espérant de trouver un prix conventionnel.

Le responsable a reconnu la réticence de certains citoyens quant à l’achat des moutons de sacrifice jusqu’à l’heure actuelle surtout dans les gouvernorats du sud où les familles se sont habitués à acquérir leurs moutons de l’Aïd précocement.

De l’autre côté, il a relevé que le nombre de moutons disponibles sur le marché permet de renoncer au recours à l’importation des viandes ovines tout en misant sur la production locale.

Par ailleurs, certaines régions sont déterminées à mettre en place précocement des points de vente des moutons de sacrifice en poids, à l’instar de Bizerte, le Kef, Jendouba , le Grand Tunis et Sousse.

Saïd a fait également savoir que la profession coordonne avec les médecins vétérinaires pour veiller à la sécurité sanitaire des moutons de sacrifice et prodiguer aux citoyens des conseils et vulgariser des informations en ce qui concerne les points de vente organisés .

Pour rappel, le président de l’Organisation de Défense du Consommateur, Slim Saâdallah a estimé que les Tunisiens ne s’affluent pas cette année sur l’acquisition des moutons de l’Aïd à cause de la détérioration de leur pouvoir d’achat sous l’effet de la propagation du coronavirus dans le pays

Il a souligné que de nombreuses familles tunisiennes » se lamentent de la cherté de la vie pendant cette dernière période surtout au niveau des factures de l’eau et de l’électricité et du gaz et autres dépenses « .

Il a affirmé que les niveaux des prix ont connu une hausse vertigineuse pendant les derniers mois, surtout après l’achèvement de la période du confinement total.

L’ODC a estimé que le nombre de moutons de sacrifice acquiers annuellement sont aux alentours de 900 mille têtes de moutons.