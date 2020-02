Mouvement de protestation pour revendiquer le rapatriement des tunisiens bloqués en Syrie

Des membres des familles de femmes et d’enfants bloqués en Syrie ont observé, vendredi devant le siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) au Bardo, un mouvement de protestation pour revendiquer leur rapatriement, affirmant que ces derniers sont détenus dans des conditions difficiles dans des prisons et centres de détention en Syrie.

Au cours de ce mouvement, organisé à l’initiative de l’Observatoire des droits et libertés en Tunisie, les protestataires ont scandé des slogans, appelant les autorités concernées à intervenir pour rapatrier les femmes et les enfants tunisiens en Syrie.

Dans une déclaration à la TAP, le président de l’Observatoire des droits et libertés en Tunisie, Anouar Aouled Ali, a indiqué que ce sit-in est organisé devant l’ARP en guise de protestation contre ce qu’il considère comme étant “l’indifférence des autorités par rapport au dossier des tunisiens bloqués dans les foyers de tension”.

Il a affirmé que son organisation travaille sur ce dossier depuis plus de deux ans en étroite collaboration avec la commission de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des séniors à l’ARP. Il a relevé que l’observatoire a présenté à la commission une liste comportant les noms et prénoms et le statut social de 39 enfants tunisiens, “sans que cela ne suscite l’intérêt des autorités”, a-t-il déclaré.

Il a précisé que le nombre des enfants bloqués en Syrie est susceptible d’augmenter, dénonçant l’atermoiement des autorités tunisiennes à l’égard de ce dossier. “Ces enfants n’ont ni choisi leur familles, ni les conditions de vie difficiles ..ils ne sont coupables de rien”, a-t-il lancé.

Il est à noter que le président de la République, Kais Saied a reçu à la date du 23 janvier dernier au Palais de Carthage, 6 enfants tunisiens orphelins qui ont été rapatriés de la Libye après avoir été secourus et hébergés par le Croissant-Rouge libyen à la ville de Misrata pendant la guerre contre l'”Organisation de l’Etat islamique” dans la ville libyenne de Syrte en 2016.

Lors de sa rencontre avec ces enfants orphelins, le président de la République a souligné la nécessité d’accélérer toutes les mesures et procédures pour fournir un encadrement psychologique et des soins de santé à ces enfants avant leur remise à leur famille.

Pour sa part, le délégué général à la protection des de l’enfance en Tunisie, Mehyar Hammadi, a indiqué dans des déclarations aux médias suite à la réception des enfants rapatriés de Lybie, que la situation juridique et légale oblige l’Etat à œuvrer pour le rapatriement des enfants tunisiens bloqués dans les foyers de tensions et dans les camps de réfugiés.