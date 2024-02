Mrabet appelle à l’élaboration d’une stratégie arabe pour la reconstruction du secteur de la santé à Gaza

Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a appelé mercredi à l’élaboration d’une stratégie arabe pour la reconstruction du secteur de la santé dans la bande de Gaza.

S’exprimant lors de sa participation à distance à la première conférence internationale sur la reconstruction du secteur de la santé à Gaza tenue à Amman en Jordanie, le ministre a souligné la nécessité de coordonner les efforts avec le ministère de la santé palestinien pour identifier les besoins des hôpitaux à court et à moyen terme, lit-on dans un communiqué du ministère de la santé.

A cette occasion, le ministre a condamné les massacres commis par l’entité sioniste contre le peuple palestinien dénonçant le bombardement des habitations, des hôpitaux et des lieux de culte et l’assassinat des civils dont des personnes âgées, des femmes et des enfants.

Selon les dernières statistiques, l’entité sioniste a bombardé 30 hôpitaux sur un total de 36, 53 centres de soins et 122 ambulances ainsi que deux centres de traitement des malades de cancer.

Des ministres arabes de la santé et des représentants de 60 organisations et associations humanitaires internationales de 25 pays prennent part à la première conférence internationale sur la reconstruction du secteur de la santé à Gaza.