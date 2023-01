Mrabet s’entretient avec le directeur général de l’office national de la santé reproductive au Mali

Le renforcement de la coopération entre la Tunisie et le Mali pour la promotion de la protection de santé notamment la santé reproductive et maternelle, selon de nouvelles approches, était au centre d’une réunion jeudi entre le ministre de la santé Ali Mrabet, et le directeur général de l’office national de la santé reproductive au Mali. Ont assisté à la rencontre une délégation de médecins de Mali ainsi que Mohamed Douaji directeur général de l’office national de la famille et de la population (ONFP). Mrabet a exprimé la disposition du ministère à renforcer les relations de partenariat avec la partie malienne dans le cadre des programmes de coopération bilatérale. La délégation malienne a pour sa part affirmé l’importance de bénéficier de l’expérience tunisienne dans le secteur de la santé.

