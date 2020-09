M’saken-covid19: Les syndicats de l’enseignement de base et du secondaire menacent de boycotter la rentrée scolaire

Les syndicats de l’enseignement de base et du secondaire à M’saken (gouvernorat de Sousse) menacent de boycotter la rentrée scolaire dans tous les établissements scolaires de la région en cas de non renforcement des mesures de protection.

Dans un communiqué publié, jeudi, les deux syndicats appellent les autorités centrales à intervenir pour chercher les moyens de stopper la propagation du virus dans la ville et revendiquent la création d’un hôpital mobile pour faciliter les opérations de dépistage ainsi que l’aménagement d’un centre d’hébergement des patients covid19.

La ville de M’saken a enregistré, jeudi, 6 nouveaux cas de contamination locale portant le nombre total des contaminés dans la délégation à 169 cas et à 279 cas à l’échelle du gouvernorat de Sousse depuis la réouverture des frontières le 27 juin 2020.