« Musiciens de Tunisie » affiche son retour

La 7ème édition de la manifestation « Musiciens de Tunisie » , qui se déroulera sur 3 dates les 06, 13 et 20 Mars au palais Ennejma Ezzahra s’annonce, comme ses précédentes, riche en projets musicaux, traduisant la dynamique de la scène musicale actuelle en Tunisie et la diversité des expressions et des tendances musicales qui l’animent. Une programmation éclectique dédiée exclusivement aux musiciens tunisiens, dans un cadre privilégié offrant d’excellentes conditions d’écoute.

Ci-après les trois soirées au programme :

– Le 06 Mars: spectacle « El Walada » de Mourad Toumi

– Le 13 Mars: spectacle « Mina Nawa » de Mohamed Ali Chebil et Jihed Khemeri

– Le 20 Mars: spectacle « Gmari » de Makrem Lansari

Toutes les soirées vont être diffusées en live stremanig sur la page d’Ennejma Ezzahra sachant que les spectacles commencent à 16h au palais

Les billets seront disponibles sur le site https://www.cmam.tn/programmes/fr/Programme-et-Billetterie.html

Ennejma Ezzahra rappelle que le nombre de places est limité à 30% de la capacité de la salle pour respecter le protocole sanitaire liée à la pandémie de la covid19.