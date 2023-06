N. Bhiri déféré devant la chambre de mises en accusation

Le juge d’instruction au Tribunal de première instance de Tunis a notifié au dirigeant au mouvement Ennahdha et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, la décision de clôture de l’instruction et l’ordonnance de son défèrement devant la Chambre de mises en accusation au titre de l’affaire de conspiration contre la sûreté de l’Etat et l’appel à la désobéissance et ainsi que d’autres chefs d’ordre pénal, rapporte Mosaïque fm.

La magistrat instructeur avait émis, en février dernier, un mandat de dépôt contre le prévenu pour des des posts publiés à l’occasion d’une manifestation organisée par le Front du salut à Mnihla du gouvernorat de l’Ariana.