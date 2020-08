N.Bhiri : « Le gouvernement n’a pas encore été formé et les concertations continuent »

Le président du groupe parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, a déclaré, mardi, que le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, a été notifié de la décision du conseil de la Choura appelant à la formation d’un gouvernement d’union nationale doté d’une large assise politique et parlementaire tenant compte des équilibres parlementaires.

Cité par Mosaïque fm, il a ajouté qu’il a été convenu de poursuivre les concertations à l’effet d’arriver à des choix qui serve nt la pays et hâtent la formation du gouvernement.

« Les concertations continuent et le gouvernement n’a pas encore été formé », a-t-il dit.