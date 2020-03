N3awen, la plateforme pour mobiliser les volontaires dans la lutte contre le Covid-19

Lors de son intervention téléphonique sur les ondes de Shems FM, le jeune Yahya Bouhlel, PDG de la start-up Go my Code a annoncé la création d’une plateforme baptisée N3awen. com afin de coordonner les efforts des volontaires dans la lutte contre le coronavirus.

Inventer et créer pour s’aider pendant ces moments exceptionnels, tel est le slogan de beaucoup de jeunes tunisiens, qui en effet, ne cessent de nous épater. Après l’initiative des étudiants de l’école d’ingénieurs de Sousse ayant réussi à réaliser une quantité de masques et visières médicales, voilà qu’une nouvelle plateforme d’entraide voit le jour en Tunisie, désormais, opérationnelle partir d’aujourd’hui, lundi 30 mars 2020.