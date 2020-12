Nabeul-covid19 : 3 décès et 138 nouvelles contaminations

Trois patients covid19 sont morts mardi dans le gouvernorat de Nabeul, portant à 237 le nombre total de décès dans la région depuis l’apparition du virus.

Les défunts, âgés entre 63 et 82 ans, sont originaires respectivement de Dar Chaabane Fehri, Hammamet et Beni Khaled, lit-on dans le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Nabeul.

Egalement, 138 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés dans la région à l’issue de la publication des résultats de 461 analyses.

Ainsi, on dénombre 1154 le nombre actuel de cas positifs et 8040 le nombre total de contaminés dans le gouvernorat de Nabeul depuis la propagation du virus, selon la même source.

