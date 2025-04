Nabeul-Grandes cultures: la récolte s’annonce prometteuse suite aux dernières précipitations

Les préparatifs en prévision de la production agricole notamment dans le secteur des grandes cultures au gouvernorat de Nabeul ont été au centre d’une réunion tenue au siège du gouvernorat.

Le responsable chargé des grandes cultures à l’Union régionale de l’agriculture, Mohamed Charef Ben Maouia a indiqué que plusieurs mesures ont été prises en matière de logistique, de transport, de collecte et de lutte contre les incendies afin de garantir le bon déroulement de la récolte.

Il a ajouté à l’Agence TAP que les récentes pluies auront un impact positif sur les grandes cultures, estimant que la récolte s’annonce prometteuse.

Quelque 146 moissonneuses-batteuses et cinq centres de collecte d’une capacité de stockage de 160 mille quintaux sont disponibles dans la région.

Le gouvernorat de Nabeul assure 15% de la production céréalière nationale avec une superficie de 45 mille ha dont 30% de blé dur et 20% de blé tendre.

