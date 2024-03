Prolifération d’un puceron ravageur des cultures dans le périmètre irrigué de Sahel Erroumen à Dhiba

Un agriculteur à Tataouine (Sud de la Tunisie) a alerté sur la prolifération d’un puceron ravageur des cultures dans le périmètre irrigué de Sahel Erroumen, dans la localité de Dhiba.

L’insecte qui cause des dommages importants à plusieurs cultures, lorsque les conditions climatiques et les pratiques culturales favorisent sa croissance, a fortement résisté aux herbicides et à tout type de traitement, selon ce paysan qui s’inquiète du sort de ses cultures, dans l’attente du traitement adéquat.

Dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP dans la région, l’agriculteur qui a affirmé que les structures officielles sont au courant du problème, a précisé que le puceron ravageur risque d’atteindre une superficie de 20 hectares de cultures. Il appelle les autorités, à cet effet, à intervenir et à prendre les mesures nécessaires pour qu’il n’atteigne les cultures avoisinantes.

L’insecte vient des plants achetés par l’agriculteur auprès d’une pépinière, a affirmé, en réaction, le commissaire régional de l’Institut des zones arides, Dr Farah Ben Salem à l’agence TAP, relevant que celui-ci (le paysan) pourrait demander des indemnisations à son fournisseur.

éIl est nécessaire de s’assurer de la sécurité des plants et des semences à la source pour éviter aux agriculteurs toute perte », a fait remarquer le responsable.

Des experts de l’Institut des zones arides accompagnés d’une équipe de techniciens des cultures géothermiques à Gabès avaient visité, le 19 février dernier, le périmètre irrigué de Sahel Erroumen, où ils ont examiné les cultures et recommandé l’arrachage immédiat des plants infestés pour les détruire et les brûler loin des champs de courge. Ils ont remis à l’agriculteur des traitements pour un usage immédiat, recommandant la prévention des maladies fongiques, l’utilisation de pesticides, le nettoyage des champs à travers l’élimination des mauvaises herbes qui nourrissent les pucerons.

Les experts estiment également qu’il faut brûler les déchets verts après la récolte, soulignant l’impératif de vérifier la propreté des plants lors de l’approvisionnement et avant la plantation

Les agriculteurs dans le périmètre irrigué de Sahel Erroumen de la délégation de Dhiba ont réalisé ces dernières années des succès sans précédent en termes de qualité et de quantité de production de diverses variétés de légumes et fruits. Ceux-ci cultivent essentiellement les courges d’été, les melons, les pastèques et autres, dont une partie importante a été exportée l’année dernière vers l’Italie.

