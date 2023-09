Nabeul : Les travaux de La Z.I de Bou Argoub progressent de 95%

Les travaux de la zone industrielle et technologique de Bouargoub-Hached du gouvernorat de Nabeul, supervisée par la Société de Gestion des Pôles Technologiques de Borj Cedria, sont en voie d’achèvement, avec un taux d’avancement du projet atteignant 95% sur une superficie de 60 hectares et devrait être étendu à 80 hectares d’ici fin 2023.

Dans ce contexte, le PDG de la Société de gestion du pôle technologique de Borj Cedria, Zakaria Hamad, a indiqué dans une déclaration à Jawhara Fm, que le processus ’élevait à plus de 70%, tandis que les ventes progressent, car la zone bénéficie d’un emplacement attractif, avec sa présence sur l’autoroute et sa proximité avec le chemin de fer, ainsi que sa proximité de la capitale (environ 45 km), ce qui lui a permis d’attirer de nombreuses industries compte tenu de sa proximité et de son emplacement privilégié.

Parmi les particularités des projets dans ce domaine figurent les projets semi-industriels et les projets semi-logistiques, respectueux de l’environnement et économiques dans la consommation d’eau et d’électricité, selon Hamad.