Nabiha Kammoun : Des mesures importantes pour les jardins d’enfants

Le secteur des jardins d’enfants et les crèches vit actuellement plusieurs difficultés économiques en raison du confinement sanitaire et la fermeture des établissements éducatifs, selon la déclaration de la présidente de la Chambre nationale des jardins d’enfants Nabiha Kammoun à Mosaïque fm ce mercredi 1er avril 2020.

Elle a affirmé que plusieurs accords ont été conclus avec le ministère de la femme pour venir à bout des problèmes de ce secteur et notamment les affaires de non paiement des loyers et le report du paiement de la CNSS et fournir des aides aux employés du secteur.