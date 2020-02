Nabil Karoui ira à Dar Dhiafa, sur invitation officielle de celui qui le voulait dans l’opposition

Dans un Post mis en ligne l’après-midi de ce jeudi 6 février 2020, Nabil Karoui a annoncé ne pas avoir pris une décision définitive quant à la participation de Qalb Tounes au prochain gouvernement Fakhfakh. Il a par contre annoncé qu’il conduira demain vendredi une délégation de son parti à Dar Dhiafa pour rencontrer le chef de gouvernement missionné, qui lui en a adressé l’invitation, pour étudier le «document contractuel ».

Rappelons que jusqu’à ce jour, Nabil Karoui était «Persona Non Grata » chez Elyes Fakhfakh qui dirige de main de fer ses négociations pour la composition du nouveau gouvernement. A-t-il plié devant les injonctions et les menaces du Cheikh ?

Par ailleurs, les rencontres avec les partis concernés par les concertations sur la formation du gouvernement reprendront vendredi à Dar Dhiafa à Carthage à partir de 15h00 et se poursuivront jusqu’à samedi, a indiqué, jeudi, le service de presse d’Elyes Fakhfakh, chargé de former le gouvernement.

Les partis participant aux réunions de concertation, en début de semaine, au palais Dar Dhiafa à Carthage, ont reçu une correspondance que leur a adressé Elyes Fakhfakh, leur demandant de soumettre leurs candidats au prochain gouvernement et de spécifier le portefeuille pour chaque candidat et les motifs du choix.

La date limite de réception des candidatures était fixée au mercredi 5 février à 16H00. Les rencontres directes avec chaque parti étaient prévues ce jeudi.

Le document adressé aux partis met l’accent sur la neutralité des ministères régaliens et la candidature de dirigeants politiques et de personnalités indépendantes ainsi que les critères qui doivent être réunis afin de se porter candidat pour les portefeuilles ministériels.

Elyes Fakhfakh a rencontré jeudi, en fin de matinée, le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi et le président de Qalb Tounes Nabil Karoui. Ce parti (38 députés) n’était pas associé aux concertations sur la formation du gouvernement.