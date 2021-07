Nafaa Ennaifer: « لا يرحموا و لا يخليوا رحمة ربي تنزل! »

A l’heure où le gouvernement tunisien donnait sa langue au chat pour les vaccins, Nafaa Ennaifer DG du groupe TFCE donne cette information incroyable : « Plusieurs sociétés étrangères et tunisiennes ont demandé officiellement à ce qu’on les autorise à ramener des doses de vaccins à leur charge pour vacciner leurs milliers d’employés (en impliquant la Pharmacie centrale).

Elles partaient du principe :

1/ qu’elles allaient contribuer ainsi à l’effort de l’Etat tunisien dans sa lutte contre la pandémie

2/ que cela leur permettrait de protéger leurs salariés, de maintenir leurs activités et leurs marchés et sauver leurs entreprises et leurs emplois.

Un veto leur a été apposé par le Ministère de la Santé !!!!

L’Etat est donc Incapable de ramener des vaccins en nombre suffisant et au rythme voulu, mais il ne laisse personne le faire, préférant que tout le monde crève et que le peu d’opérateurs économiques encore debout s’effondrent ».

