Nafti reçoit le secrétaire général adjoint de l’OTAN

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, au siège du département, le secrétaire général-adjoint de l’Organisation du traité de l’Atlantique-nord (OTAN) et représentant spécial du secrétaire général de l’OTAN pour le voisinage méridional, Javier Colomina, qui effectue, les 7 et 8 avril courant, une visite de travail en Tunisie.

Les perspectives du dialogue entre la Tunisie et l’OTAN, tant sur le plan bilatéral que régional, à l’occasion du trentième anniversaire de son lancement ont été au centre de l’entrevue, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

A ce propos, les deux parties ont examiné les moyens à même de renforcer et de diversifier ce dialogue, en vue d’intensifier la coopération bilatérale et consolider le partenariat entre la Tunisie et l’OTAN, afin de faire face, de manière plus efficace, aux défis régionaux de l’heure.

La rencontre a été, également, l’occasion d’examiner les solutions permettant de renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international, dans le respect des principes de souveraineté nationale, de traitement d’égal à égal et des choix des États, ajoute le communiqué.