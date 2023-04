Najib Chabbi demande au gouvernement de « clarifier l’état de santé du président de la République »

Le président du Front de salut national, Ahmed Najib Chabbi, a souligné lors d’un point de presse tenu par le Front aujourd’hui, lundi 3 avril 2023, la nécessité pour le gouvernement de clarifier l’état de santé du président de la République.

« Nous avons été informés de la nouvelle selon laquelle le président de la République souffrait d’un problème de santé depuis le premier jour, mais nous avons décidé d’attendre car notre combat avec lui est politique et non personnel. Aujourd’hui, après que les médias ont abordé la question, et en regard de la réaction du ministre de la Santé à ce sujet , ajoutant à la confusion, nous avons décidé d’en parler », a-t-il expliqué , cité par Mosaïque fm

Chabbi a poursuivi : « La présidence de l’État est un centre de pouvoir important, nous appelons donc le gouvernement à clarifier l’état de santé du président de la République », ajoutant que « si son absence était temporaire, la cheffe du Gouvernement devrait prendre les rênes du pouvoir, ce qui rassurerait le peuple », selon ses dires.

Il a également déclaré que « dans le cas où la vacance serait permanente, alors il y a un vide constitutionnel dangereux, étant donné que la Cour constitutionnelle n’a pas encore été mise en place ».