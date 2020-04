Najib Karafi : Il est possible de fabriquer 30 millions de masques dans un délai très court

Najib Karafi, directeur général de la fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) a annoncé lors de son intervention ce mardi 14 avril 2020 sur Shems fm , qu’il est possible de fabriquer 30 millions de masques et qu’il s’agit d’une simple opération.

Il a affirmé que le secteur compte 150 mille employés et qui sont capables de préparer cette grande quantité dans un délai très court.