Namibie: Emma Theofelus, lauréate du Prix 2022 de l’Onu sur la population

La vice-ministre namibienne de l’Information est récompensée par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA, sigle en anglais) pour ses actions en faveur de la santé sexuelle et reproductive.

Emma Theofelus est le plus jeune lauréat du prix individuel de l’Organisation des nations unies (Onu) sur la population depuis sa création en 1983. La Namibienne, qui est aussi parlementaire, s’est distinguée dans son pays et en Afrique australe à travers la défense de l’autonomisation des femmes et de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes, selon Apanews.

« Née en 1996, elle est l’une des plus jeunes ministres d’Afrique. Sa vision prenant en compte les préoccupations des jeunes femmes, ainsi que son expérience en tant que défenseure de la santé reproductive et sexuelle, lui permettent de s’adresser directement aux jeunes namibiens », a écrit l’Onu sur son site.

Cette année, le prix institutionnel a été décerné au Conseil national de la population et de la planification familiale d’Indonésie. BKKBN, le récipiendaire, est une agence gouvernementale chargée de formuler des politiques nationales et des initiatives de planification familiale.