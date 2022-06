Namibie : retour de 23 objets culturels dérobés par l’Allemagne

La collection, choisie par des experts locaux pour son importance historique, culturelle et esthétique, sera exposée au Musée national de Windhoek.

La dynamique de restitution de biens culturels pillés durant la colonisation se poursuit. Comme la France, l’Allemagne a remis hier lundi, à la Namibie, son ancienne colonie, 23 pièces sous la forme de prêt, selon Apanews.

Ces artefacts, composés notamment d’un récipient orné de trois têtes, d’une poupée portant une robe traditionnelle, de bijoux et de lances, « resteront en Namibie », a rassuré Hermann Parzinger, le président de la Fondation du patrimoine culturel prussien, organisme du gouvernement fédéral allemand qui supervise les musées et organisations culturelles à Berlin et dans les environs.

Visibles par le grand public, les œuvres culturelles seront étudiées par des chercheurs namibiens pour en dévoiler tous les secrets.