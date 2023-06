Nancy Faeser: Mettre en place des voies de migration légales, sans choisir la voie périlleuse de l’illégalité

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a insisté sur l’importance de la coopération et du travail conjoint en matière de migration et dans les domaines de la coopération, de la sécurité et de la prévention des catastrophes.

Au cours d’une conférence de presse conjointe avec son homologue français, Gérald Darmanin, lundi, à Tunis, la ministre allemande a souligné l’impératif de mettre fin aux pertes humaines en Méditerranée et de respecter les normes relatives aux droits de l’homme. Il s’agit d’oeuvrer en vue de mettre en place des voies de migration légales vers l’Europe, sans choisir la voie périlleuse de l’illégalité, a-t-elle ajouté.

Conjuguer les efforts de toutes les parties en matière de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants ne peut être que bénéfique pour la Tunisie, la France et l’Allemagne, a-t-elle dit.

Elle a réitéré l’engagement de l’Allemagne à travailler de concert avec la France pour lutter contre ces fléaux, formulant l’espoir de ne pas voir se répéter le drame du naufrage d’un bateau de migrants irréguliers au sud-ouest de la Grèce qui a provoqué la mort de 78 personnes.

La ministre allemande de l’Intérieur et son homologue français effectuent une visite de travail en Tunisie les 18 et 19 juin consacrée à la question de la migration irrégulière.

L’objectif de cette visite est renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne en matière de lutte contre la migration irrégulière.

Les deux ministres européens ont rencontré lundi le président de la République, Kaïs Saïed. Ils ont aussi eu un entretien avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki.