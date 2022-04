Naufrage au large de Sfax : 12 morts et 10 disparus

Au moins 12 Africains qui tentaient de rejoindre l’Europe en bateau sont morts et 10 autres sont portés disparus dans le naufrage de quatre bateaux de migrants transportant environ 120 personnes après leur départ en Méditerranée, ont indiqué dimanche des responsables maritimes tunisiens.

La marine tunisienne a secouru 98 personnes sur les 120 qui se trouvaient à bord, a déclaré Ali Ayari, porte-parole de la Garde nationale de Sfax, qui est le point de départ de nombreuses tentatives de migration de ce type.

Les bateaux étaient en route pour l’Italie, a –t-il précisé . Les nationalités des personnes à bord n’étaient pas claires, mais les autorités tunisiennes ont déclaré que les migrants étaient originaires d’Afrique subsaharienne.

Malgré le mauvais temps, les tentatives de migration se sont multipliées ces derniers temps à partir des côtes tunisiennes et libyennes, dont beaucoup se terminent de manière tragique en raison de la vétusté des bateaux de passeurs souvent surchargés.

La Méditerranée centrale, qui relie la Libye et les pays du Maghreb à l’Italie ou à Malte, est la route migratoire la plus dangereuse au monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations. L’agence de l’ONU estime que plus de 1 500 personnes sont mortes ou ont disparu dans cette zone en 2021 et plus de 500 à ce jour en 2022.